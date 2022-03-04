РФ завела в Україну абсолютну більшість своїх військ – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Росія завела на територію України абсолютну більшість своїх військ, але героїчний спротив українців вже девʼятий день рятує українську державу від цієї навали. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у відеозвернені, передає кореспондент УНН.
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"Ворог завів на територію нашої держави абсолютну більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу. Але героїчний спротив українців вже девʼятий день рятує нашу державу від цієї навали. Українські міста не бачили такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації. Чернігів, Охтирка, знов Харків, Маріуполь. Цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру. Знищують людей. Житлові квартали", - розповів Зеленський.
Деталі
За його словами, тільки за вчорашній день у Чернігові російські бомби вбили 47 людей.
"Мирних людей. Харків... Просто знищують Харків реактивною артилерією та авіаударами. Росія. Знищує. Харків. Як це сталося? Сьогодні вранці у Житомирі ракета вдарила по будівлі школи. По дітях. Такою стає реальність, коли приходить "братська" Росія", - сказав Зеленський.
Президент додав, що вчора, 3 березня, на переговорах у Білорусі вдалося погодити створення гуманітарних коридорів.
"Там, де люди страждають найбільше. Сьогодні ми побачимо, чи працює домовленість", - зазначив Зеленський.
Доповнення
Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять 9166 осіб.