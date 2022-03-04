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РФ завела в Украину абсолютное большинство своих войск – Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 марта. УНН. Россия завела на территорию Украины абсолютное большинство своих войск, но героическое сопротивление украинцев уже девятый день спасает украинское государство от этого нашествия. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Враг завел на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск. Почти вся армия России брошена против нашего народа. Но героическое сопротивление украинцев уже девятый день спасает наше государство от этого нашествия. Украинские города не видели такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации. Чернигов, Ахтырка, снова Харьков, Мариуполь. Целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру. Уничтожают людей. Жилые кварталы", - рассказал Зеленский.

Детали

По его словам, только за вчерашний день в Чернигове российские бомбы убили 47 человек.

"Мирных людей. Харьков... Просто уничтожают Харьков реактивной артиллерией и авиаударами. Россия. Уничтожает. Харьков. Как это произошло? Сегодня утром в Житомире ракета ударила по зданию школы. По детям. Такой становится реальность, когда приходит "братская" Россия", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что вчера, 3 марта, на переговорах в Беларуси удалось согласовать создание гуманитарных коридоров.

"Там, где люди страдают больше всего. Сегодня мы увидим, работает ли договоренность", - отметил Зеленский.

Дополнение

Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют 9166 человек.

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