рф завдала авіаційного удару трьома КАБами по селу Мала Токмачка - Лиховій
Київ • УНН
росія здійснила авіаудар по селу Мала Токмачка, використавши 3 КАБи з літака Су-34. ОСУВ "Таврія" знищила 12 "шахедів" на півдні України та відбила 2 російські штурми на Херсонщині.
Ситуація у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", відносно спокійна, але ворог завдав одного авіаційного удару, застосувавши 3 КАБи з літака Су-34, в районі села Мала Токмачка, обійшлось без жертв. Про це повідомив Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, в ефірі телемарафону, передає УНН.
Станом на 07:00 противник штурмових дій не проводив, але завдав одного авіаційного удару, застосувавши 3 КАБи з літака Су-34, в районі села Мала Токмачка. Попередньо, без жертв,
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За його словами, ОСУВ "Таврія" знищила 12 "шахедів" на півдні України.Лиховій розповідає, що з початку доби, українські військові знищили 8 росіян, один автотранспорт ворога, один квадроцикл, окопний РЕБ, один міномет та 4 бліндажі.
За минулу добу, ми відбили 2 російські штурми, вони відбувалися на лівобержних плацдармах Херсонщини, малими піхотними групами та без бронетехніки,
Речник ОСУВ "Таврія" зазначає, що ситуація в операційній зоні доволі спокійна.
Нагадаємо
російські війська продовжують активно застосовувати різні види озброєння в зоні ОСУВ "Таврія", хоча їхня інтенсивність дещо зменшилась.