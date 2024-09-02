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рф завдала авіаційного удару трьома КАБами по селу Мала Токмачка - Лиховій

рф завдала авіаційного удару трьома КАБами по селу Мала Токмачка - Лиховій

Київ • УНН

 • 25363 перегляди

росія здійснила авіаудар по селу Мала Токмачка, використавши 3 КАБи з літака Су-34. ОСУВ "Таврія" знищила 12 "шахедів" на півдні України та відбила 2 російські штурми на Херсонщині.

Ситуація у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", відносно спокійна, але ворог завдав одного авіаційного удару, застосувавши 3 КАБи з літака Су-34, в районі села Мала Токмачка, обійшлось без жертв. Про це повідомив Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, в ефірі телемарафону, передає УНН.

Станом на 07:00 противник штурмових дій не проводив, але завдав одного авіаційного удару, застосувавши 3 КАБи з літака Су-34, в районі села Мала Токмачка. Попередньо, без жертв,

- каже Лиховій.

Деталі

За його словами, ОСУВ "Таврія" знищила 12 "шахедів" на півдні України.Лиховій розповідає, що з початку доби, українські військові знищили 8 росіян, один автотранспорт ворога, один квадроцикл, окопний РЕБ, один міномет та 4 бліндажі.

За минулу добу, ми відбили 2 російські штурми, вони відбувалися на лівобержних плацдармах Херсонщини, малими піхотними групами та без бронетехніки,

- каже Лиховій.

Речник ОСУВ "Таврія" зазначає, що ситуація в операційній зоні доволі спокійна.

Нагадаємо

російські війська продовжують активно застосовувати різні види озброєння в зоні ОСУВ "Таврія", хоча їхня інтенсивність дещо зменшилась.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Війна

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