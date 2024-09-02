рф нанесла авиационный удар тремя КАБами по селу Малая Токмачка - Лиховой

Ситуация в зоне ответственности ОСУВ "Таврия", относительно спокойная, но враг нанес один авиационный удар, применив 3 КАБы с самолета Су-34, в районе села Малая Токмачка, обошлось без жертв. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий, в эфире телемарафона, передает УНН.

По состоянию на 07:00 противник штурмовых действий не проводил, но нанес один авиационный удар, применив 3 КАБа с самолета Су-34, в районе села Малая Токмачка. Предварительно, без жертв, - говорит Лиховой.

Детали

По его словам, ОСУВ "Таврия" уничтожила 12 "шахедов" на юге Украины.Лиховий рассказывает, что с начала суток, украинские военные уничтожили 8 россиян, один автотранспорт врага, один квадроцикл, окопный РЭБ, один миномет и 4 блиндажа.

За минувшие сутки, мы отбили 2 российских штурма, они происходили на левобережных плацдармах Херсонщины, малыми пехотными группами и без бронетехники, - говорит Лиховой.

Представитель ОСУВ "Таврия" отмечает, что ситуация в операционной зоне довольно спокойная.

Напомним,

российские войска продолжают активно применять различные виды вооружения в зоне ОСУВ "Таврия", хотя их интенсивность несколько уменьшилась.