рф залучає ув'язнених до "тилових робіт" для забезпечення функціонування ВПК

рф впроваджує нову практику використання ув'язнених для забезпечення функціонування військово-промислового комплексу (ВПК).

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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За інформацією, керівництво країни-терориста використовує в'язнів не лише для участі в бойових діях проти України, але й для виконання робіт на підприємствах, що забезпечують військову техніку та екіпіровку.

Ув'язнених відправляють на "тилові роботи" по всій країні, використовуючи різні підприємства, включаючи завод "Барнаултрансмаш" в Алтайському краї, завод "Курганприбор", Челябінський ковальсько-пресовий завод, швейну фабрику "С-Пошив" у Тульській області та "Уралвагонзавод".

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Така практика дозволяє росіянам зекономити кошти на оплаті працівників ВПК, обираючи альтернативу у вигляді практично безкоштовної праці ув'язнених. Засуджені працюють протягом всього терміну покарання, не маючи можливості відмовитися від роботи або обирати інше місце зайнятості.

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