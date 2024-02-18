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рф залучає ув'язнених до "тилових робіт" для забезпечення функціонування ВПК

рф залучає ув'язнених до "тилових робіт" для забезпечення функціонування ВПК

Київ • УНН

 • 43730 перегляди

Ув'язнених в рф змушують працювати фактично безоплатно на військових підприємствах для забезпечення функціонування військово-промислового комплексу.

рф впроваджує нову практику використання ув'язнених для забезпечення функціонування військово-промислового комплексу (ВПК).

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

За інформацією, керівництво країни-терориста використовує в'язнів не лише для участі в бойових діях проти України, але й для виконання робіт на підприємствах, що забезпечують військову техніку та екіпіровку.

Ув'язнених відправляють на "тилові роботи" по всій країні, використовуючи різні підприємства, включаючи завод "Барнаултрансмаш" в Алтайському краї, завод "Курганприбор", Челябінський ковальсько-пресовий завод, швейну фабрику "С-Пошив" у Тульській області та "Уралвагонзавод".

Додамо

Така практика дозволяє росіянам зекономити кошти на оплаті працівників ВПК, обираючи альтернативу у вигляді практично безкоштовної праці ув'язнених. Засуджені працюють протягом всього терміну покарання, не маючи можливості відмовитися від роботи або обирати інше місце зайнятості.

Спеціальні підрозділи рф зазнав великих втрат під час "м'ясних штурмів" Авдіївки18.02.24, 01:18 • 28746 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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