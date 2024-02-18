Спеціальні підрозділи рф зазнав великих втрат під час "м'ясних штурмів" Авдіївки
Київ • УНН
Намагаючись взяти під контроль Авдіївку, російські спецпідрозділи зазнали значних втрат, використовуючи тактику "м'ясних штурмів".
У боротьбі за контроль над містом Авдіївка російські спеціальні підрозділи зазнали значних втрат внаслідок тактики "м'ясних штурмів". Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Під час штурму міста Авдіївка російські війська втратили критичну кількість особового складу, зокрема в елітних підрозділах головного розвідувального управління генштабу зср.
За інформацією, через величезні втрати російської піхоти російське командування вирішило використовувати свої спецназовські підрозділи для "м'ясних штурмів", що призвело до шалених втрат.
Захисники Авдіївки, використовуючи підготовлені позиції, розбили російські спецпідрозділи.
Нагадаємо
Раніше Генеральним штабом Збройних сил України було ухвалено рішення вивести українські підрозділи оборони з Авдіївки для збереження життя наших захисників.
У боях під Авдіївкою Третя штурмова бригада завдала важких втрат рф17.02.24, 21:29 • 31269 переглядiв