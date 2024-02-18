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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Специальные подразделения рф понесли большие потери во время "мясных штурмов" Авдеевки

Специальные подразделения рф понесли большие потери во время "мясных штурмов" Авдеевки

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 23:18  •  1656 просмотра

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Пытаясь взять под контроль Авдеевку, российские спецподразделения понесли значительные потери, используя тактику "мясных штурмов".

В борьбе за контроль над городом Авдеевка российские специальные подразделения понесли значительные потери в результате тактики "мясных штурмов". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Во время штурма города Авдеевка российские войска потеряли критическое количество личного состава, в том числе в элитных подразделениях главного разведывательного управления генштаба ссср.

По информации, из-за огромных потерь российской пехоты российское командование решило использовать свои спецназовские подразделения для "мясных штурмов", что привело к безумным потерям.

Защитники Авдеевки, используя подготовленные позиции, разбили российские спецподразделения.

Напомним,

Ранее Генеральным штабом Вооруженных сил Украины было принято решение вывести украинские подразделения обороны из Авдеевки для сохранения жизни наших защитников.

В боях под Авдеевкой Третья штурмовая бригада нанесла тяжелые потери рф17 февраля 2024, 19:29 • 20969 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
avdiivkaАвдеевка
Спеціальні підрозділи рф зазнав великих втрат під час "м'ясних штурмів" Авдіївки
russian special forces suffered heavy losses during "meat assault" on Avdiivka
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