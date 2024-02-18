рф привлекает заключенных к "тыловым работам" для обеспечения функционирования ВПК

рф внедряет новую практику использования заключенных для обеспечения функционирования военно-промышленного комплекса (ВПК).

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По информации, руководство страны-террориста использует заключенных не только для участия в боевых действиях против Украины, но и для выполнения работ на предприятиях, обеспечивающих военную технику и экипировку.

Заключенных отправляют на "тыловые работы" по всей стране, используя различные предприятия, включая завод "Барнаултрансмаш" в Алтайском крае, завод "Курганприбор", Челябинский кузнечно-прессовый завод, швейную фабрику "С-Пошив" в Тульской области и "Уралвагонзавод".

Добавим

Такая практика позволяет россиянам сэкономить средства на оплате работников ВПК, выбирая альтернативу в виде практически бесплатного труда заключенных. Осужденные работают в течение всего срока наказания, не имея возможности отказаться от работы или выбирать другое место занятости.

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