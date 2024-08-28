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рф за добу обстріляла 10 населених пунктів Донеччини: атакували авіабомбами, з РСЗВ "Ураган" та артилерією

рф за добу обстріляла 10 населених пунктів Донеччини: атакували авіабомбами, з РСЗВ "Ураган" та артилерією

Київ • УНН

 • 25431 перегляди

Російські війська завдали 2575 ударів по Донеччині, пошкодивши 33 цивільні об'єкти. Троє мирних жителів отримали поранення, окупанти використовували артилерію, авіабомби та РСЗВ "Ураган".

Троє жителів Донеччини зазнали поранень через обстріли російських військ 27 серпня. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.

Деталі

За даними правоохоронців, протягом доби війська рф завдали 2 575 ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Руйнувань зазнали 33 цивільних об’єкти - 17 житлових будинків, заклади освіти, готель, кафе, АЗС, торговельний павільйон, автомобілі, комунікації.

Селидове окупанти обстріляли з артилерії – поранили двох цивільних осіб, пошкодили приватний будинок.

По Костянтинівці ворог вдарив дроном та артилерією – є поранений, пошкоджено три приватних оселі, заклад освіти і торговий павільйон.

На Шахтарське Великоновосілківської громади росіяни скинули дві авіабомби "УМПД Д-30СН" - пошкодили 11 приватних будинків, заклад освіти.

Карпівку Лиманської громади атакували з РСЗВ "Ураган" - пошкодили приватний будинок, готель, АЗС та автомобілі.

У Гірнику внаслідок авіаударів КАБами з модулем УМПК зруйновано приватний будинок.

Мирноград російські війська вчора обстріляли з артилерії – пошкодили кафе, а сьогодні о 4:40 місто пережило новий удар. Пошкоджено 9 приватних будинків, нежитлові приміщення, попередньо – без постраждалих.

Крім того, стало відомо про вбиту та поранену цивільних осіб, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу Пантелеймонівки 26 серпня.

Армія рф вночі поцілила авіабомбою по будинку на Донеччині: під завалами загинула ціла родина 28.08.24, 09:26 • 28431 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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