рф за сутки обстреляла 10 населенных пунктов Донетчины: атаковали авиабомбами, из РСЗО "Ураган" и артиллерией

Трое жителей Донетчины получили ранения из-за обстрелов российских войск 27 августа. Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

По данным правоохранителей, в течение суток войска рф нанесли 2 575 ударов по линии фронта и жилому сектору.

Разрушениям подверглись 33 гражданских объекта - 17 жилых домов, учебные заведения, гостиница, кафе, АЗС, торговый павильон, автомобили, коммуникации.

Селидово оккупанты обстреляли из артиллерии - ранили двух гражданских лиц, повредили частный дом.

По Константиновке враг ударил дроном и артиллерией - есть раненый, повреждены три частных дома, учебное заведение и торговый павильон.

На Шахтерское Великоновоселковской громады россияне сбросили две авиабомбы "УМПД Д-30СН" - повредили 11 частных домов, учебное заведение.

Карповку Лиманской громады атаковали из РСЗО "Ураган" - повредили частный дом, гостиницу, АЗС и автомобили.

В Горняке в результате авиаударов КАБами с модулем УМПК разрушен частный дом.

Мирноград российские войска вчера обстреляли из артиллерии - повредили кафе, а сегодня в 4:40 город пережил новый удар. Повреждены 9 частных домов, нежилые помещения, предварительно - без пострадавших.

Кроме того, стало известно об убитых и раненых гражданских лицах, пострадавших в результате вражеского обстрела Пантелеймоновки 26 августа.

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