РФ відправила бойові кораблі на захід від Криму на час українських стрільб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Кораблі Чорноморського флоту РФ вийшли в море "з метою забезпечення протиповітряної оборони Криму", розрахунки зенітних засобів переведені на посилений режим несення служби. Про це з посиланням на джерело в силових структурах Криму повідомляє РИА Новости, передає УНН.
"Бойові кораблі Чорноморського флоту, інтегровані в систему протиповітряної оборони Південного військового округу, зайняли точки в районі західного узбережжя Криму на час проведення Україною запланованих на 1-2 грудня ракетних стрільб. Корабельні розрахунки ППО переведені на посилений режим служби", - сказав співрозмовник.
За словами джерела, угруповання кораблів ЧФ, що вийшло в море, фактично забезпечить ближню лінію ППО. "Корабельні зенітні вогневі засоби призначені для ураження в першу чергу важких протикорабельних крилатих ракет. Спільно з сухопутними підрозділами ППО на території півострова кораблі вибудовують фактично непробивний бар'єр для ракет супротивника", - сказало джерело.
Джерело не виключило, що найближчим часом російські "кораблі отримають наказ про перехід на підвищену боєготовність".
Нагадаємо, на півдні України 1 грудня почалися навчання Повітряних сил ЗСУ зі стрільбами.
Раніше Росавіація заявила, що Україна нібито порушила всі міжнародні угоди і в "односторонньому порядку" має намір провести ракетні стрільби в районі Криму. У Росавіації також заявили, що Київ встановив нові заборонні зони для польотів над Чорним морем.
Міноборони РФ офіційно попередило про плани збивати українські ракети біля Криму.
Також нагадаємо, у РНБО відреагували на погрози Росії завдати ракетний удар.