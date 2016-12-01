РФ відправила бойові кораблі на захід від Криму на час українських стрільб

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 75001 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 89992 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 92231 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 96713 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 106345 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 159004 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 73044 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 156523 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110902 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69779 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.1м/с
52%
Популярнi новини

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 7964 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 11970 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

23:43 • 9122 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 6326 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 6370 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 75001 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 159004 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 180295 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 156523 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 267232 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 98649 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 101013 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 45430 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 48694 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 63206 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

РФ відправила бойові кораблі на захід від Криму на час українських стрільб

Київ • УНН

 • 10329 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Кораблі Чорноморського флоту РФ вийшли в море "з метою забезпечення протиповітряної оборони Криму", розрахунки зенітних засобів переведені на посилений режим несення служби. Про це з посиланням на джерело в силових структурах Криму повідомляє РИА Новости, передає УНН.

РФ відправила бойові кораблі на захід від Криму на час українських стрільб

"Бойові кораблі Чорноморського флоту, інтегровані в систему протиповітряної оборони Південного військового округу, зайняли точки в районі західного узбережжя Криму на час проведення Україною запланованих на 1-2 грудня ракетних стрільб. Корабельні розрахунки ППО переведені на посилений режим служби", - сказав співрозмовник.

За словами джерела, угруповання кораблів ЧФ, що вийшло в море, фактично забезпечить ближню лінію ППО. "Корабельні зенітні вогневі засоби призначені для ураження в першу чергу важких протикорабельних крилатих ракет. Спільно з сухопутними підрозділами ППО на території півострова кораблі вибудовують фактично непробивний бар'єр для ракет супротивника", - сказало джерело.

Джерело не виключило, що найближчим часом російські "кораблі отримають наказ про перехід на підвищену боєготовність".

Нагадаємо, на півдні України 1 грудня почалися навчання Повітряних сил ЗСУ зі стрільбами.

Раніше Росавіація заявила, що Україна нібито порушила всі міжнародні угоди і в "односторонньому порядку" має намір провести ракетні стрільби в районі Криму. У Росавіації також заявили, що Київ встановив нові заборонні зони для польотів над Чорним морем.

Міноборони РФ офіційно попередило про плани збивати українські ракети біля Криму.

Також нагадаємо, у РНБО відреагували на погрози Росії завдати ракетний удар.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Brent
$65.03
Bitcoin
$85,379.30
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,248.24
Ethereum
$1,639.35