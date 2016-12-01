РФ отправила боевые корабли на запад от Крыма на время украинских стрельб
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Корабли Черноморского флота РФ вышли в море "с целью обеспечения противовоздушной обороны Крыма", расчеты ПВО переведены на усиленный режим несения службы. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Боевые корабли Черноморского флота, интегрированные в систему противовоздушной обороны Южного военного округа, заняли точки в районе западного побережья Крыма на время проведения Украиной запланированных на 1-2 декабря ракетных стрельб. Корабельные расчеты ПВО переведены на усиленный режим службы", - сказал собеседник.
По словам источника, группировка кораблей ЧФ, которая вышла в море, фактически обеспечит ближнюю линию ПВО. "Корабельные зенитные огневые средства предназначены для поражения в первую очередь тяжелых противокорабельных крылатых ракет. Совместно с сухопутными подразделениями ПВО на территории полуострова корабли выстраивают фактически непробиваемый барьер для ракет противника", - сказал источник.
Источник не исключил, что в ближайшее время российские "корабли получат приказ о переходе на повышенную боеготовность".
Напомним, на юге Украины 1 декабря начались учения Воздушных сил ВСУ со стрельбами.
Ранее Росавиация заявила, что Украина якобы нарушила все международные соглашения и в "одностороннем порядке" намерена провести ракетные стрельбы в районе Крыма. В Росавиации также заявили, что Киев установил новые запретительные зоны для полетов над Черным морем.
Минобороны РФ официально предупредило о планах сбивать украинские ракеты возле Крыма.
Также напомним, в СНБО отреагировали на угрозы России нанести ракетный удар.