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РФ отправила боевые корабли на запад от Крыма на время украинских стрельб

Киев • УНН

 • 10329 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Корабли Черноморского флота РФ вышли в море "с целью обеспечения противовоздушной обороны Крыма", расчеты ПВО переведены на усиленный режим несения службы. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

РФ отправила боевые корабли на запад от Крыма на время украинских стрельб

"Боевые корабли Черноморского флота, интегрированные в систему противовоздушной обороны Южного военного округа, заняли точки в районе западного побережья Крыма на время проведения Украиной запланированных на 1-2 декабря ракетных стрельб. Корабельные расчеты ПВО переведены на усиленный режим службы", - сказал собеседник.

По словам источника, группировка кораблей ЧФ, которая вышла в море, фактически обеспечит ближнюю линию ПВО. "Корабельные зенитные огневые средства предназначены для поражения в первую очередь тяжелых противокорабельных крылатых ракет. Совместно с сухопутными подразделениями ПВО на территории полуострова корабли выстраивают фактически непробиваемый барьер для ракет противника", - сказал источник.

Источник не исключил, что в ближайшее время российские "корабли получат приказ о переходе на повышенную боеготовность".

Напомним, на юге Украины 1 декабря начались учения Воздушных сил ВСУ со стрельбами.

Ранее Росавиация заявила, что Украина якобы нарушила все международные соглашения и в "одностороннем порядке" намерена провести ракетные стрельбы в районе Крыма. В Росавиации также заявили, что Киев установил новые запретительные зоны для полетов над Черным морем.

Минобороны РФ официально предупредило о планах сбивать украинские ракеты возле Крыма.

Также напомним, в СНБО отреагировали на угрозы России нанести ракетный удар.

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