рф тримає у морі ракетоносій до 8 "Калібрів", вперто продовжує безуспішні штурми позицій на лівобережжі Дніпра - Сили оборони Півдня
Київ • УНН
рф утримує в Чорному морі корабель-носій до 8 ракет
росія тримає у Чорному морі корабель-носій до 8 ракет типу "Калібр". Тим часом ворог не припиняє безуспішні штурми наших позицій на лівобережжі Дніпра, де Сили оборони продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Про це повідомили у суботу у Силах оборони півдня України, пише УНН.
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"У зоні відповідальності Сил оборони півдня потужна контрбатарейна боротьба не припиняється. Ворог вперто продовжує безуспішні штурми наших позицій на лівобережжі Дніпра. 10 разів за минулу добу вдавався до них і, зазнаючи втрат, повертався на вихідні позиції. Наші воїни продовжують заходи щодо розширення плацдарму", - ідеться у повідомленні Сил оборони півдня України у Telegram.
Як зазначається, окупанти не припиняють аеророзвідку, тиск артилерійськими і танковими обстрілами, застосовують ударні дрони різних типів, вдаються до точкових ракетних ударів з тактичної авіації.
"У Чорному морі 2 кораблі ворожого недофлоту, серед яких 1 ракетоносій споряджений 8 "Калібрами". В Азовському морі на бойовому чергуванні 1 ворожий корабель", - повідомили у Силах оборони Півдня.
Кількість ворожих штурмів на лівобережжі Дніпра зменшилася у чотири рази - Гуменюк 12.01.24, 15:32 • 28870 переглядiв