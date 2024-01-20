рф держит в море ракетоноситель до 8 "Калибров", упорно продолжает безуспешные штурмы позиций на левобережье Днепра - Силы обороны Юга

россия держит в Черном море корабль-носитель до 8 ракет типа "Калибр". Между тем враг не прекращает безуспешные штурмы наших позиций на левобережье Днепра, где Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Об этом сообщили в субботу в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.

Детали

"В зоне ответственности Сил обороны юга мощная контрбатарейная борьба не прекращается. Враг упорно продолжает безуспешные штурмы наших позиций на левобережье Днепра. 10 раз за минувшие сутки прибегал к ним и, неся потери, возвращался на исходные позиции. Наши воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма", - говорится в сообщении Сил обороны юга Украины в Telegram.

Как отмечается, оккупанты не прекращают аэроразведку, давление артиллерийскими и танковыми обстрелами, применяют ударные дроны различных типов, прибегают к точечным ракетным ударам с тактической авиации.

"В Черном море 2 корабля вражеского недофлота, среди которых 1 ракетоноситель снаряжен 8 "Калибрами". В Азовском море на боевом дежурстве 1 вражеский корабль", - сообщили в Силах обороны Юга.

Количество вражеских штурмов на левобережье Днепра уменьшилось в четыре раза - Гуменюк