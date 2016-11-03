РФ щороку краде близько 2 млрд куб. м українського газу з шельфу Чорного моря - "Нафтогаз"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Росія щороку краде близько 2 млрд куб. м українського газу з шельфу Чорного моря. Про це йдеться у повідомленні НАК "Нафтогаз України" у Facebook, передає УНН.
"Щороку Росія краде близько 2 мільярди кубометрів українського газу з шельфу Чорного моря", - йдеться у повідомленні.
У комапнії нагадали, що Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ та вимагає відшкодування 2,6 млрд дол. - збитків, які завдані через незаконне захоплення активів групи в Криму.