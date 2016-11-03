РФ ежегодно ворует около 2 млрд куб. м украинского газа с шельфа Черного моря - "Нафтогаз"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Россия ежегодно ворует около 2 млрд куб. м украинского газа с шельфа Черного моря. Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook, передает УНН.
"Ежегодно Россия ворует около 2 миллиардов кубометров украинского газа с шельфа Черного моря", - говорится в сообщении.
В комапнии напомнили, что Украина инициировала арбитражное производство против РФ и требует возмещения 2,6 млрд долл. - убытков, которые причинены из-за незаконного захвата активов группы в Крыму.