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рф розглядає Україну як плацдарм для захоплення інших європейських країн – Зеленський

рф розглядає Україну як плацдарм для захоплення інших європейських країн – Зеленський

Київ • УНН

 • 89014 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. росія розглядає територію України як плацдарм для захоплення інших європейських країн. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час участі у 26-му щорічному урядовому круглому столі The Economist "Антитези, трансформації, досягнення в мінливому світі", передає УНН.

Цитата

"Повномасштабна війна проти нашої держави й гібридна війна проти об'єднаної Європи. А якщо говорити про кризи, то це передусім криза вартості життя, яка відображається у надзвичайному зростанні цін. Енергетична криза. Продовольча криза. Міграційна. Саме так життя виглядає сьогодні", - сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський заважив, що це ще не видно тих можливих війн або криз, які росія здатна підготувати найближчими роками для багатьох держав.

"Чи вірогідно, що керівництво росії планує нове вторгнення на територію іншого сусіда? Ніхто не може цього виключати. Чи може росія створити нам усім у Європі іще якусь кризу? Так. Достатньо поглянути на російські ракети, які пролітають над енергоблоками атомних станцій в Україні. Поглянути й зрозуміти: навіть гарантованої радіаційної безпеки у нас із вами зараз немає", - зазначив Зеленський.

За його словами, рф своєю грою з газом робить усе, щоб інфляція тільки розкручувалась і щоб Європа цієї зими пережила найбільшу кризу в історії.

"росія розглядає територію саме нашої держави як плацдарм для захоплення інших європейських країн. А отже, дати безпеку Україні – це дати довгострокову безпеку усій Європі. Але це стосується не тільки нашої держави. Зараз Європа об'єднана настільки, наскільки не була об'єднаною багато десятиліть", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що Європа має стати повністю незалежною, зокрема від росії, від її здатності тиснути на вас усіх чи на кожного окремо. Він запевнив, що це реально.

"І коли це стане реальним, ви зможете сказати, що більше ніколи не повториться те, що Європа переживає зараз", - додав Зеленський.

Доповнення

Британська армія буде мобілізована "для відображення нової загрози, з якою ми зіткнулися" після того, як росія застосувала силу для захоплення території України та "для запобігання війні" в Європі, заявив у вівторок командувач армії.

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