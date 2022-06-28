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Британська армія проведе мобілізацію, щоб «запобігти війні» в Європі - командувач

Британська армія проведе мобілізацію, щоб «запобігти війні» в Європі - командувач

Київ • УНН

 • 292229 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Британська армія буде мобілізована «для відображення нової загрози, з якою ми зіткнулися» після того, як росія застосувала силу для захоплення території України та «для запобігання війні» в Європі, заявив у вівторок командувач армії. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Виступаючи в Королівському об'єднаному інституті збройних сил (RUSI), начальник британського генерального штабу, генерал Патрік Сандерс заявив, що збройні сили країни мають бути готові запобігти поширенню сухопутної війни в Європі.

Сандерс сказав, що масштаби війни в Україні «безпрецедентні», заявивши, що в російській армії 33 тисячі вбитих, поранених, зниклих безвісти чи взятих у полон, а рівень втрат серед українських захисників становить 200 осіб на день.

Генерал також зазначив, що через «навмисний обстріл» росією було вбито 4700 мирних жителів і 8 мільйонів біженців покинули країну.

«Я вважаю, що ми переживаємо такий самий історичний період, як і наші предки 80 років тому. І зараз, як і тоді, наш вибір матиме непомірний вплив на майбутнє», - заявив командувач.

Сандерс додав, що мобілізація здійснюватиметься за чотирма основними напрямками: підвищення готовності, прискорення модернізації, переосмислення тактики ведення війни та перегляд структури армії.

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