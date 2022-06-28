Британская армия проведет мобилизацию, чтобы «предотвратить войну» в Европе – командующий
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Британская армия будет мобилизована «для отражения новой угрозы, с которой мы столкнулись» после того, как россия применила силу для захвата территории Украины и «для предотвращения войны» в Европе, заявил во вторник командующий армии. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Выступая в Королевском объединенном институте вооруженных сил (RUSI), начальник британского генерального штаба, генерал Патрик Сандерс заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы предотвратить распространение сухопутной войны в Европе.
Сандерс сказал, что масштабы войны в Украине «беспрецедентные», заявив, что в российской армии 33 тысячи убитых, раненых, пропавших без вести или взятых в плен, а уровень потерь среди украинских защитников составляет 200 человек в день.
Генерал также отметил, что из-за «умышленного обстрела» россией было убито 4700 мирных жителей и 8 миллионов беженцев покинули страну.
«Я считаю, что мы переживаем такой же исторический период, как и наши предки 80 лет назад. И сейчас, как и тогда, наш выбор будет иметь непомерное влияние на будущее, - заявил командующий.
Сандерс добавил, что мобилизация будет осуществляться по четырем основным направлениям: повышение готовности, ускорение модернизации, переосмысление тактики ведения войны и пересмотр структуры армии.