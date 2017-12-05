РФ про Саакашвілі: у Кремлі не реагують на слова "людей, які сидять на даху"

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Кремлі не коментують слова екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, в адміністрації російського президента Володимира Путіна не звикли реагувати на слова "людей, які сидять на даху". Про це сьогодні заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати заяви Саакашвілі, який звинувачує президента РФ в причетності до підготовки його "викрадення", від якого Саакашвілі рятувався на даху будинку, передає УНН з посиланням на ТАСС.