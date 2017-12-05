РФ про Саакашвілі: у Кремлі не реагують на слова "людей, які сидять на даху"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Кремлі не коментують слова екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, в адміністрації російського президента Володимира Путіна не звикли реагувати на слова "людей, які сидять на даху". Про це сьогодні заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати заяви Саакашвілі, який звинувачує президента РФ в причетності до підготовки його "викрадення", від якого Саакашвілі рятувався на даху будинку, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"В черговий раз Київ дивує, в черговий раз дивує Саакашвілі. Від поїдання краватки до залізання на дах він виконав певний шлях в політиці, шлях був тернистий. Ситуація у нього складна. Не звикли реагувати на заяви людей, які сидять на даху", - сказав Пєсков.
"Це головний біль України, цього і ворогу не побажаєш", - зазначив представник Кремля, відповідаючи на питання про те, чи приймає Москва якусь сторону в протистоянні Саакашвілі з президентом України Петром Порошенко.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.256 Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею загрожує Саакашвілі позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
При цьому в коментарі УНН адвокат заявив, що Саакашвілі усно оголосили підозру про нібито сприяння злочинної організації.
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Нагадаємо, за інформацією джерела УНН, в Саакашвілі 5 грудня вранці пройшов обшук за підозрою отримання грошей на протестні акції від соратників екс-президента Януковича.
Також співрозмовник УНН повідомив, що обшук у Саакашвілі за дорученням ГПУ здійснював спецпідрозділ СБУ "Альфа".
Раніше соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе заявив, що ранком 5 грудня в будинку Саакашвілі виламували двері.