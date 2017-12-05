РФ о Саакашвили: в Кремле не реагируют на слова "людей, которые сидят на крыше"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Кремле не комментируют слова экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, в администрации российского президента Владимира Путина не привыкли реагировать на слова "людей, которые сидят на крыше". Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления Саакашвили, обвиняющего президента РФ в причастности к подготовке его "похищения", от которого Саакашвили спасался на крыше дома, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В очередной раз Киев удивляет, в очередной раз удивляет Саакашвили. От поедания галстука до залезания на крышу он проделал определенный путь в политике, путь был тернистый. Ситуация у него сложная. Не привыкли реагировать на заявления людей, которые сидят на крыше", - сказал Песков.
"Это головная боль Украины, этого и врагу не пожелаешь", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, принимает ли Москва какую-то сторону в противостоянии Саакашвили с президентом Украины Петром Порошенко.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.256 Уголовного кодекса Украины. О"содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности путем предоставления помещений и иным способом". Наказание по этой статье грозит Саакашвили лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
При этом в комментарии УНН адвокат заявил, что Саакашвили устно объявили подозрение о якобы содействии преступной организации.
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Напомним, по информации источника УНН, в Саакашвили 5 декабря утром прошел обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.
Также собеседник УНН сообщил, что обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществлял спецподразделение СБУ "Альфа".
Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывали двери.