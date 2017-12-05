РФ о Саакашвили: в Кремле не реагируют на слова "людей, которые сидят на крыше"

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Кремле не комментируют слова экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, в администрации российского президента Владимира Путина не привыкли реагировать на слова "людей, которые сидят на крыше". Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления Саакашвили, обвиняющего президента РФ в причастности к подготовке его "похищения", от которого Саакашвили спасался на крыше дома, передает УНН со ссылкой на ТАСС.