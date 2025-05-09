рф перекидає ППО з Далекого Сходу через втрати від ударів та маскує це макетами - ЦПД РНБО

Через удари по ППО, росія переміщує додаткові такі установки з Далекого Сходу до європейської частини рф, замасковуючи це макетами, повідомив у п'ятницю керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.

У росії є втрати ППО внаслідок ударів, через що вони тягнуть їх з Далекого Сходу і намагаються це замаскувати макетами - повідомив Коваленко.

Коваленко вказав, що японські ОСІНТери виявили, що росія замінила частину пускових установок ППО С-400 та С-300 на Далекому Сході макетами.

"Зазначу, що за наявною інформацією, росія дійсно перетягнула частину ППО з Далекого Сходу поближче до європейської частини росії, а саме: до порту Усть-Луга, аеродромів Енгельс, Саваслейка, і до Московської області", - зауважив керівник ЦПД РНБО.

Раніше, за його даними, на Далекому Сході росія тримала приблизно 24 пускові установки С-400 та 12 пускових С-300. "Зараз їхня кількість там скоротилася", - повідомив Коваленко.

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