рф перебрасывает ПВО с Дальнего Востока из-за потерь от ударов и маскирует это макетами - ЦПД СНБО

Из-за ударов по ПВО, россия перемещает дополнительные такие установки с Дальнего Востока в европейскую часть рф, маскируя это макетами, сообщил в пятницу руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.

В россии есть потери ПВО в результате ударов, из-за чего они тянут их с Дальнего Востока и пытаются это замаскировать макетами - сообщил Коваленко.

Коваленко указал, что японские ОСИНТеры обнаружили, что россия заменила часть пусковых установок ПВО С-400 и С-300 на Дальнем Востоке макетами.

"Отмечу, что по имеющейся информации, россия действительно перетянула часть ПВО с Дальнего Востока поближе к европейской части россии, а именно: в порт Усть-Луга, аэродромы Энгельс, Саваслейка, и в Московскую область", - отметил руководитель ЦПД СНБО.

Ранее, по его данным, на Дальнем Востоке россия держала примерно 24 пусковые установки С-400 и 12 пусковых С-300. "Сейчас их количество там сократилось", - сообщил Коваленко.

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