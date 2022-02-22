РФ оголосила про евакуацію дипломатів з України. Їх планують вивезти найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Росії оголосила про евакуацію персоналу російських закордонних установ в Україні. Їх планують вивезти найближчим часом. Про це повідомила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передає УНН.
Цитата
“З 2014 року неодноразовим нападам піддавалося Посольство Росії в Києві та генеральні консульства нашої країни в Одесі, Львові та Харкові. Провокації регулярно влаштовувалися щодо російського Центру науки і культури в Києві, завдано шкоди здоров'ю його керівника, а також заподіяно шкоду майну центру", — написала Захарова.
Деталі
У МЗС РФ стверджують, що об'єктами агресивних дій ставали і російські дипломати.
"На їхню адресу надходили погрози фізичної розправи. Відбувалися підпали їх автотранспорту. Всупереч своїм зобов'язанням за віденськими конвенціями про дипломатичні та консульські зносини київська влада не реагувала на те, що відбувається. У сформованих обставинах наше першочергове завдання - подбати про російських дипломатів і співробітників Посольства і генеральних консульств. Для захисту їх життя і безпеки керівництвом Росії було прийнято рішення про евакуацію персоналу російських закордонних установ на Україні, яка буде реалізована в самий найближчий час", — зазначила Захарова.
Контекст
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.
Зокрема, канцлер Олаф Шольц раніше сьогодні заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так звані "Л/ДНР".