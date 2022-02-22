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РФ объявила об эвакуации дипломатов с Украины. Их планируют вывезти в самое ближайшее время

РФ объявила об эвакуации дипломатов с Украины. Их планируют вывезти в самое ближайшее время

Киев • УНН

 • 196175 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. России объявила об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине. Их планируют вывезти в самое ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает УНН.

Цитата

“С 2014 года неоднократным нападениям подвергалось Посольство России в Киеве и Генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове. Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу Центра”, — написала Захарова.

Детали

В МИД РФ утверждают, что объектами агрессивных действий становились и российские дипломаты.

“В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее. В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках Посольства и Генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время”, — отметила Захарова.

Контекст

21 февраля президент России Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛНР” и “ДНР” на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для “функций по поддержанию мира”.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

В частности, канцлер Олаф Шольц ранее сегодня заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода “Северный поток-2” для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией “независимыми” так называемые “Л/ДНР”.

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