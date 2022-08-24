рф очікує переговорного рішення війни, яку розпочала в Україні

Цитата

"Я хотів би бачити, що всі завдання та цілі військової операції (війни – ред.), які були поставлені російським керівництвом, виконані і у нас є переговорне рішення, яке закінчить цей конфлікт. За умови, що цілі виконані ", - сказав небензя.

Доповнення

Плани російського "бліцкригу" провалено, а підтримка навколо України згуртувалась. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП роз'яснив "досягнення" кремля за півроку війни проти України.