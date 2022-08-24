рф очікує переговорного рішення війни, яку розпочала в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. росія очікує врегулювання конфлікту в Україні шляхом переговорів, але за умови, що поставлені російським керівництвом цілі та завдання «спеціальної операції» будуть виконані. Про це заявив журналістам постійний представник росії при ООН василь небензя, передає УНН з посиланням на ТАРС.
Цитата
"Я хотів би бачити, що всі завдання та цілі військової операції (війни – ред.), які були поставлені російським керівництвом, виконані і у нас є переговорне рішення, яке закінчить цей конфлікт. За умови, що цілі виконані ", - сказав небензя.
Доповнення
Плани російського "бліцкригу" провалено, а підтримка навколо України згуртувалась. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП роз'яснив "досягнення" кремля за півроку війни проти України.