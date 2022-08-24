рф ожидает переговорного решения войны, которую начала в Украине

Цитата

"Я хотел бы видеть, что все задачи и цели военной операции ( войны – ред.) , которые были поставлены российским руководством, выполнены и у нас есть переговорное решение, которое закончит этот конфликт. При условии, что цели выполнены", - сказал небензя.

Дополнение

Планы российского "блицкрига" провалены, а поддержка вокруг Украины сплотилась. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП разъяснил "достижения" кремля за полгода войны против Украины.