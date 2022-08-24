рф ожидает переговорного решения войны, которую начала в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. россия ожидает урегулирования конфликта в Украине путем переговоров, но при условии, что поставленные российским руководством цели и задачи «специальной операции» будут выполнены. Об этом заявил журналистам постоянный представитель рф при ООН василий небензя, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
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"Я хотел бы видеть, что все задачи и цели военной операции ( войны – ред.) , которые были поставлены российским руководством, выполнены и у нас есть переговорное решение, которое закончит этот конфликт. При условии, что цели выполнены", - сказал небензя.
Дополнение
Планы российского "блицкрига" провалены, а поддержка вокруг Украины сплотилась. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП разъяснил "достижения" кремля за полгода войны против Украины.