рф обстрілює Херсон з окупованого лівого берега
Київ • УНН
Голова Херсонської міської військової адміністрації попередив мешканців залишатися в укриттях, оскільки російська армія з окупованого лівого берега потужно обстрілювала місто з різних видів зброї.
Тривають активні обстріли міста Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.
Про це повідомляє голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
Херсонці, перебувайте в укриттях! Армія рф з тимчасово окупованого лівого берега сильно обстрілюють місто з різного озброєння
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