рф обстреливает Херсон с оккупированного левого берега
Киев • УНН
Председатель Херсонской городской военной администрации предупредил жителей оставаться в укрытиях, поскольку российская армия с оккупированного левого берега мощно обстреливала город из различных видов оружия.
Продолжаются активные обстрелы города Херсон с временно оккупированного левого берега.
Об этом сообщает председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Херсонцы, находитесь в укрытиях! Армия рф с временно оккупированного левого берега сильно обстреливают город из различного вооружения
Воздушные силы зафиксировали беспилотники "Shahed" в двух областях Украины23 февраля 2024, 20:08 • 21446 просмотров
рф обстреливает Херсон с оккупированного левого берега
Председатель Херсонской городской военной администрации предупредил жителей оставаться в укрытиях, поскольку российская армия с оккупированного левого берега мощно обстреливала город из различных видов оружия.
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