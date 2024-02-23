рф обстреливает Херсон с оккупированного левого берега

НАТО усилит свое Представительство в Украине и будет продолжать оказывать активную поддержку - помощник Столтенберга

Заместитель министра обороны Станислав Гайдер обсудил с помощником Генерального секретаря НАТО Борисом Руге возобновление полноценной работы миссии НАТО в Украине и планы по увеличению ее численности с целью содействия выполнению решений саммитов и приближения Украины к членству в Альянсе.