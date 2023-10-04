рф не цікавить дипломатичний шлях - Зеленський
Київ • УНН
Київ. 4 жовтня. УНН. росію не цікавить дипломатичний шлях. Будь-яка угода буде заблокована російським диктатором володимиром путіним. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в ефірі Sky TG24, передає УНН.
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“росію не цікавить дипломатичний шлях. Були переговори в Ватикані, Туреччина теж намагалася, але результат завжди один і той ж: нікому не вдалося, не тому, що лідери слабкі, а тому, що кінець війни проти бажання путіна. путін вирішив рухатися вперед, будь-яка угода буде заблокована путіним, досить подивитися на зернову угоду” — сказав Зеленський.
Доповнення
Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що “всі хочуть, щоб ця війна закінчилася”, але поки немає ознак того, що путін в цьому зацікавлений.