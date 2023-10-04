рф не цікавить дипломатичний шлях - Зеленський

Цитата

“росію не цікавить дипломатичний шлях. Були переговори в Ватикані, Туреччина теж намагалася, але результат завжди один і той ж: нікому не вдалося, не тому, що лідери слабкі, а тому, що кінець війни проти бажання путіна. путін вирішив рухатися вперед, будь-яка угода буде заблокована путіним, досить подивитися на зернову угоду” — сказав Зеленський.

Доповнення

Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що “всі хочуть, щоб ця війна закінчилася”, але поки немає ознак того, що путін в цьому зацікавлений.