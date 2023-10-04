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рф не интересует дипломатический путь - Зеленский

рф не интересует дипломатический путь - Зеленский

Киев • УНН

 • 499137 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. россию не интересует дипломатический путь. Любая сделка будет заблокирована российским диктатором владимиром путиным Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в эфире Sky TG24, передает УНН.

Цитата

“россию не интересует дипломатический путь. Были переговоры в Ватикане, Турция тоже пыталась, но результат всегда один и тот же: никому не удалось, не потому, что лидеры слабы, а потому, что конец войны против желания путина. путин решил двигаться вперед, любая сделка будет заблокирована путиным, достаточно посмотреть на зерновую сделку” — сказал Зеленский.

Дополнение

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что “все хотят, чтобы эта война закончилась”, но пока нет признаков того, что путин в этом заинтересован.

Украинские Национальные Новости

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