росія формує поблизу України ще одне ударне угруповання: у ГУР розкрили плани ворога

Цитата

"За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано 8 батальйонів. Це не достатньо для рф. Ці батальйони формувалися абияк. До їх складу набирали будь-кого. Тому для ведення бойових дій росія прийняла рішення формувати третій окремий армійський корпус. Зараз він проходить формування у західному військовому окрузі для того, щоб його уже як об’єднання застосовувати проти України. Вони заявили про свої плани – до середини серпня цей корпус сформувати", – розповів Скібіцький.

Додамо

Скібіцький також заявив про катастрофічну неукомплектованість підрозділів рф офіцерськими кадрами. За його словами, вищий командний ешелон російської армії не виконав тих завдань, які перед ним ставили в лютому та березні щодо окупації України – зрештою його змістили. Також відчутно неукомплектована середня командна ланка окупаційних підрозділів.

"Вони у своїх розмовах говорять, що в підрозділах або взагалі немає офіцерів, а якщо й є, то їх ніхто не знає й не бачить. І цю проблему ми бачимо при формуванні цього ж третього армійського корпусу та інших підрозділів, які формує росія. Для того, щоб забезпечити наявність у підрозділах командирів нижньої ланки, вони вимушені присвоювати звання молодший лейтенант сержантському складу", – додав представник ГУР.

Доповнення

В армії рф виник дефіцит офіцерів на фоні великих бойових втрат. Окупаційне керівництво розпочало масове присвоєння офіцерського звання "молодший лейтенант" особам сержантського складу без відповідного досвіду та освіти.