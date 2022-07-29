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россия формирует вблизи Украины еще одну ударную группировку: в ГУР раскрыли планы врага

Киев • УНН

 • 233119 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. россия формирует еще одну ударную группировку вблизи границ с Украиной. Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, информирует УНН.

Цитата

"По подтвержденным данным, к середине июля было сформировано 8 батальонов. Это недостаточно для россии. Эти батальоны формировались кое-как. В их состав набирали кого угодно. Поэтому для ведения боевых действий россия приняла решение формировать третий отдельный армейский корпус. Сейчас он проходит формирование в западном военном округе для того, чтобы его уже как объединение применять против Украины. Они заявили о своих планах – до середины августа этот корпус сформировать", – рассказал Скибицкий.

Добавим

Скибицкий также заявил о катастрофической неукомплектованности подразделений рф офицерскими кадрами. По его словам, высший командный эшелон российской армии не выполнил тех задач, которые перед ним ставили в феврале и марте по оккупации Украины – в итоге его сместили. Также ощутимо неукомплектовано среднее командное звено оккупационных подразделений.

"Они в своих разговорах говорят, что в подразделениях или вообще нет офицеров, а если и есть, то их никто не знает и не видит. И эту проблему мы видим при формировании этого третьего армейского корпуса и других подразделений, которые формирует россия. Для того чтобы обеспечить наличие в подразделениях командиров нижнего звена, они вынуждены присваивать звание младший лейтенант сержантскому составу", – добавил представитель ГУР.

Дополнение 

В армии рф возник дефицит офицеров на фоне больших боевых потерь. Оккупационное руководство приступило к массовому присвоению офицерского звания "младший лейтенант" лицам сержантского состава без соответствующего опыта и образования.

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