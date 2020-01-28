Результативний виступ Михайлюка не врятував "Детройт" від поразки у грі з "Клівлендом"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Один із двох українських баскетболістів в НБА Святослав Михайлюк провів поєдинок регулярного чемпіонаті із "Клівлендом", передає кореспондент УНН.
Після серії хибних спроб, уродженець Черкас оформив дальній точний кидок, а до великої перерви ще двочоковий.
Надалі Михайлюк ще кілька разів вражав кільце опонентів і загальний доробок за 26 хвилини склав 13 очок (2/6 двоочкових, 3/7 триочкових), 2 підбирання, 1 передачу. За набраними очками він став третім кращим в своїй команді, яка зазнала фіаско 100:115.
Примітно, що поєдинок починався з церемонії вшанування пам’яті Кобі Брайанта, який загинув напередодні в авіакатастрофі. Гравці "Детройта" виходили на неї в майках з 24-м номером та прізвищем Брайанта.