Результативный выступление Михайлюка не спас "Детройт" от поражения в игре с "Кливлендом"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Один из двух украинских баскетболистов в НБА Святослав Михайлюк провел поединок регулярного чемпионате с "Кливлендом", передает корреспондент УНН.
После серии ложных попыток, уроженец Черкасс оформил дальний точный бросок, а к большому перерыву еще двочоковий.
В дальнейшем Михайлюк еще несколько раз поражал кольцо оппонентов и общий задел за 26 минуты составил 13 очков (2/6 двухочковых, 3/7 трехочковых), 2 подбора, 1 передачу. По набранным очкам он стал третьим лучшим в своей команде, которая потерпела фиаско 100:115.
Примечательно, что поединок начинался с церемонии памяти Коби Брайанта, который погиб накануне в авиакатастрофе. Игроки "Детройта" выходили на нее в майках с 24-м номером и фамилией Брайанта.