Результативний виступ Михайлюка допоміг "Лейкерс" вийти в 1/4 фіналу Літньої ліги НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. В рамках Літньої ліги НБА відбувся поєдинок 2-го раунду турніру в якому зустрілися два колективи з Лос-Анджелесу — “Кліпперс” українця Богдана Близнюка та “Лейкерс” іншого співвітчизника Святослава Михайлюка, передає УНН.
Гравець, якого обрали 47-м піком цьогорічного драфту, став головною дійовою персоною на старті матчу. Михайлюк приніс перші п’ять очок “озерним” та віддав дві результативні передачі. Черкасець взяв участь у всіх 10-ти набраних пунктах команди в перші чотири хвилини, завдяки чому клуб із Лос-Анджелеса пішов у відрив 10:2.
Доробок Михайлюка рівнявся 15 очкам (4/4 двоочкові, 1/3 триочкові, 4/4 штрафні) при 4 результативних передачах і 3 підбираннях за 24 хвилини.
Натомість Близнюк отримав 6 хвилин за які здобув перші свої очки в турнірі (2) та зробив перехоплення.
Зауважимо, що “Лейкерс” мають виграшну серію із 4-х поєдинків і продовжують боротьбу за трофей.