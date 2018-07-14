Результативное выступление Михайлюка помгло "Лейкерс" выйти в 1/4 финала Летней лиги НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В рамках Летней лиги НБА состоялся поединок 2-го раунда турнира в котором встретились два коллектива из Лос-Анджелеса — “Клипперс” украинца Богдана Близнюка и “Лейкерс” другого соотечественника Святослава Михайлюка, передает УНН.
Игрок, которого избрали 47-м пиком нынешнего драфта, стал главной действующей персоной на старте матча. Михайлюк принес первые пять очков “озерным” и отдал две результативные передачи. Черкащанин принял участие во всех 10-ти набранных пунктах команды в первые четыре минуты, благодаря чему клуб из Лос-Анджелеса ушел в отрыв 10:2.
Наработка Михайлюка равнялась 15 очкам (4/4 двухочковые, 1/3 трехочковые, 4/4 штрафные) при 4 результативных передачах и 3 подборах за 24 минуты.
Зато Близнюк получил 6 минут за которые получил первые свои очки в турнире (2) и сделал перехват.
Заметим, что “Лейкерс” имеют выигрышную серию из 4-х поединков и продолжают борьбу за трофей.