Результативна гра українця не врятувала "Атланту" від поразки у НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. “Атланта Хокс” у складі якої виступає центровий збірної України Олексій Лень провів поєдинок регулярного чемпіонату проти “Шарлотт Бобкетс”, передає кореспондент УНН.
Блискучий старт продемонстрував наш співвітчизник, який за три ігрові хвилини набрав 8 з 9 очок команди, реалізувавши 4 з 4-х двоочкових спроб — прохід під кільце, два слем-данки, а також кидок із середньої дистанції.
У другій половині центровий відзначився закинутим кидком після серії обманних рухів і довів свій лицьовий рахунок за матч до 12 очок (6/9 двоочкові, 0/3 триочкові), 3 підбирання, 1 перехоплення, 1 передача при 4 втратах.
Зауважимо, що “Хокс” з 3 виграшами в 10 зустрічах займає 11 місце на Сході, а “Бобкетс” з 6 перемогами 6-ті.