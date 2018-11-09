Результативная игра украинца не спасла "Атланту" от поражения в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. “Атланта Хокс” в составе которой выступает центровой сборной Украины Алексей Лень провел поединок регулярного чемпионата против “Шарлотт Бобкэтс”, передает корреспондент УНН.
Блестящий старт продемонстрировал наш соотечественник, который за три игровые минуты набрал 8 из 9 очков команды, реализовав 4 из 4-х двухочковых попыток — проход под кольцо, два слэм-данки, а также бросок со средней дистанции.
Во второй половине центровой отметился заброшенной броском после серии обманных движений и довел свой лицевой счет за матч до 12 очков (6/9 двухочковые, 0/3 трехочковые), 3 подбора, 1 перехват, 1 передача при 4 потерях.
Заметим, что “Хокс” с 3 выигрышами в 10 встречах занимает 11 место на Востоке, а “Бобкэтс” с 6 победами 6-ти.