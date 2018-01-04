Резонансне ДТП у Харкові: Дронов відмовився від оскарження арешту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Другий учасник смертельної ДТП у Харкові Геннадій Дронов відмовився від своєї апеляції, яку він подав на ухвалу суду про продовження йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Апеляційного суду Харківської області.
“До початку апеляційного розгляду від Геннадія Дронова надійшла заява в порядку ч.1 ст.403 КПК України про відмову від поданої ним апеляційної скарги”, — йдеться у повідомленні.
Також, за інформацією суду, таку заяву подав і його адвокат.
У зв’язку з цим, колегія суддів ухвалила рішення про закриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою підозрюваного Геннадія Дронова.
Нагадаємо, 13 грудня Київський районний суд Харкова залишив під вартою другого учасника смертельної ДТП у Харкові на перехресті вул. Сумської — пров. Мечникова Геннадія Дронова до 10 лютого 2018 року.
Як повідомляв УНН, учасника смертельної ДТП у Харкові Г.Дронова взяли під варту 8 листопада.
18 жовтня орієнтовно о 20:45 в Харкові по вулиці Сумська, в результаті зіткнення двох позашляховиків з виїздом на тротуар постраждали 11 осіб — загинуло 5 пішоходів і 6 пішоходів з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані в лікувальні установи. Згодом у лікарні померла ще одна постраждала.