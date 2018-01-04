Резонансне ДТП у Харкові: Дронов відмовився від оскарження арешту

КИЇВ. 4 січня. УНН. Другий учасник смертельної ДТП у Харкові Геннадій Дронов відмовився від своєї апеляції, яку він подав на ухвалу суду про продовження йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Апеляційного суду Харківської області.