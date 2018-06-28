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Резонансна ДТП у Харкові: Зайцеву вивозили на медогляд

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Фігурантку резонансного ДТП на вулиці Сумській у Харкові Олену Зайцеву возили на обстеження до ЦКЛ №5. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

Варто зазначити, що вчора на сторінці одного з пабліків у соцмережі було опубліковано фото, на якому дівчина, схожа на Зайцеву, сидить на лавці.

"Її (Зайцеву, – ред.) у вівторок, 26 червня, возили до ЦКЛ №5 у Харкові на медичне обстеження. На фото видно, що вона під конвоєм. Її привезли до лікарні на автозаку з конвоєм, провели медобстеження і того ж дня повернули до слідчого ізолятора", – зазначили у прокуратурі.

Наразі підозрювана перебуває у СІЗО.

Нагадаємо, страшна ДТП сталася в Харкові увечері 18 жовтня минулого року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мєчнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло 6 людей.

Українські Національні Новини

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