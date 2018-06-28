Резонансное ДТП в Харькове: Зайцеву вывозили на медосмотр

Стоит отметить, что вчера на странице одного из пабликов в соцсети было опубликовано фото, на котором девушка, похожая на Зайцеву, сидит на скамейке.

"Ее (Зайцеву, – ред.) во вторник, 26 июня, возили в ЦКБ №5 в Харькове на медицинское обследование. На фото видно, что она под конвоем. Ее привезли в больницу на автозаке с конвоем, провели медобследование и в тот же день вернули в следственный изолятор", – отметили в прокуратуре.

Сейчас подозреваемая находится в СИЗО.

Напомним, страшное ДТП произошло в Харькове вечером 18 октября прошлого года. Два внедорожника под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли 6 человек.



