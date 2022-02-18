Резніков: Україна стане донором безпеки для Європи

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 37483 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 69291 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 81069 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 83445 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 111120 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 160789 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 174535 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214036 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 201080 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187779 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 102097 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 34439 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 60394 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 108107 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 150422 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 150422 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 108107 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 257646 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 380164 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 635282 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 86726 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 125310 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 150953 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 171942 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 184245 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Резніков: Україна стане донором безпеки для Європи

Резніков: Україна стане донором безпеки для Європи

Київ • УНН

 • 22552 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Російська загроза нікуди не зникне, а Україна має скористатися своїми перевагами провести модернізацію армії та стати донором безпеки для всієї Європи. Про це під час виступу на годині запитань до уряду в парламенті заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Україна стане донором безпеки для всієї Європи. І це вже багато хто розуміє. Наша армія ментально готова зупиняти будь-якого ворога. Це стратегічна перевага країни і треба повною мірою розкрити цей потенціал”, - заявив міністр.

Резніков вважає, що передумовами такого розвитку подій має стати реформування армії та всього оборонного комплексу.

За словами міністра, наразі він переходить від стадії кризового менеджменту до стратегічного розвитку.

“Я вже презентував Президентові України основні позиції плану роботи на 2022 рік (..). Він є частиною комплексу заходів розрахованих на чотири роки (...) і побудований на основі 5 стратегічних цілей розвитку сил оборони, визначених у Стратегічному оборонному бюлетені, а саме: забезпечення ефективного оборонного менеджменту; формування якісного людського капіталу; забезпечення високого рівня боєздатності за рахунок переозброєння та розвитку військової техніки; вдосконалення військової інфраструктури, логістики резервів тощо; інтеграція оперативних, бойових та спеціальних спроможностей сил оборони для досягнення фактичного рівня відповідності до вимог НАТО”, - заявив міністр.

Він наголосив, що найближчим часом військова система позбуватиметься всього, що гальмує розвиток, а також проведе кадрову реформу та запустить процес ліквідації квартирної черги, перейде до моделі всеохоплюючої оборони та надасть поштовх розвитку АПК.

Цитата

“Щоб армія стала драйвером модернізації всієї України. Впевнений, що за такого підходу нам буде простіше залучати допомогу на пріоритетні напрямки і формувати нові союзи та альянси”, - резюмував міністр.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.24
Ethereum
$1,879.35