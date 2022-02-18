Резніков: Україна стане донором безпеки для Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Російська загроза нікуди не зникне, а Україна має скористатися своїми перевагами провести модернізацію армії та стати донором безпеки для всієї Європи. Про це під час виступу на годині запитань до уряду в парламенті заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.
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“Україна стане донором безпеки для всієї Європи. І це вже багато хто розуміє. Наша армія ментально готова зупиняти будь-якого ворога. Це стратегічна перевага країни і треба повною мірою розкрити цей потенціал”, - заявив міністр.
Резніков вважає, що передумовами такого розвитку подій має стати реформування армії та всього оборонного комплексу.
За словами міністра, наразі він переходить від стадії кризового менеджменту до стратегічного розвитку.
“Я вже презентував Президентові України основні позиції плану роботи на 2022 рік (..). Він є частиною комплексу заходів розрахованих на чотири роки (...) і побудований на основі 5 стратегічних цілей розвитку сил оборони, визначених у Стратегічному оборонному бюлетені, а саме: забезпечення ефективного оборонного менеджменту; формування якісного людського капіталу; забезпечення високого рівня боєздатності за рахунок переозброєння та розвитку військової техніки; вдосконалення військової інфраструктури, логістики резервів тощо; інтеграція оперативних, бойових та спеціальних спроможностей сил оборони для досягнення фактичного рівня відповідності до вимог НАТО”, - заявив міністр.
Він наголосив, що найближчим часом військова система позбуватиметься всього, що гальмує розвиток, а також проведе кадрову реформу та запустить процес ліквідації квартирної черги, перейде до моделі всеохоплюючої оборони та надасть поштовх розвитку АПК.
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“Щоб армія стала драйвером модернізації всієї України. Впевнений, що за такого підходу нам буде простіше залучати допомогу на пріоритетні напрямки і формувати нові союзи та альянси”, - резюмував міністр.