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Резников: Украина станет донором безопасности для Европы

Резников: Украина станет донором безопасности для Европы

Киев • УНН

 • 22549 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Российская угроза никуда не исчезнет, а Украина должна воспользоваться своими преимуществами провести модернизацию армии и стать донором безопасности для всей Европы. Об этом во время выступления на часе вопросов к правительству в парламенте заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

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“Украина станет донором безопасности для всей Европы. И это уже многие понимают. Наша армия ментально готова останавливать любого врага. Это стратегическое преимущество страны и надо в полной мере раскрыть этот потенциал”, - заявил министр.

Резников считает, что предпосылками такого развития событий должно стать реформирование армии и всего оборонного комплекса.

По словам министра, сейчас он переходит от стадии кризисного менеджмента к стратегическому развитию.

“Я уже представил Президенту Украины основные позиции плана работы на 2022 год (..). Он является частью комплекса мероприятий, рассчитанных на четыре года (...) и построен на основе 5 стратегических целей развития сил обороны, определенных в Стратегическом оборонном бюллетене, а именно: обеспечение эффективного оборонного менеджмента; формирование качественного человеческого капитала; обеспечение высокого уровня боеспособности за счет перевооружения и развития военной техники; совершенствование военной инфраструктуры, логистики резервов и т. п; интеграция оперативных, боевых и специальных операций сил обороны для достижения фактического уровня соответствия требованиям НАТО”, - заявил министр.

Он отметил, что в ближайшее время военная система будет избавляться от всего, что тормозит развитие, а также проведет кадровую реформу и запустит процесс ликвидации квартирной очереди, перейдет к модели всеобъемлющей обороны и даст толчок развитию АПК.

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“Чтобы армия стала драйвером модернизации всей Украины. Уверен, что при таком подходе нам будет проще привлекать помощь на приоритетные направления и формировать новые союзы и альянсы”, - резюмировал министр.

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