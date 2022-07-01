Резніков: Канада передасть для України камери для ударних дронів та бронеавтомобілі

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"Чудові новини з Канади. Життєво важливе для України оголошення про подальше постачання важливих засобів – броньованих машин бойової підтримки та камер для дронів. Вирішальне значення для нашої здатності протистояти агресору", – йдеться в повідомленні.

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Канада запроваджує додаткові санкції проти росії за її агресію щодо України. До списку потрапили шість фізичних та 46 юридичних осіб.