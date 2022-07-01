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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 23417 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 66997 перегляди

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Резніков: Канада передасть для України камери для ударних дронів та бронеавтомобілі

Резніков: Канада передасть для України камери для ударних дронів та бронеавтомобілі

Київ • УНН

 • 85905 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Канада передасть для України бронеавтомобілі бойового забезпечення та камери з високою роздільною здатністю для використання на безпілотниках Bayraktar. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Міністра оборони України Олексія Резнікова.

Цитата

"Чудові новини з Канади. Життєво важливе для України оголошення про подальше постачання важливих засобів – броньованих машин бойової підтримки та камер для дронів. Вирішальне значення для нашої здатності протистояти агресору", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Канада запроваджує додаткові санкції проти росії за її агресію щодо України. До списку потрапили шість фізичних та 46 юридичних осіб.

Українські Національні Новини

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