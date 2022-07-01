Резніков: Канада передасть для України камери для ударних дронів та бронеавтомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Канада передасть для України бронеавтомобілі бойового забезпечення та камери з високою роздільною здатністю для використання на безпілотниках Bayraktar. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Міністра оборони України Олексія Резнікова.
Цитата
"Чудові новини з Канади. Життєво важливе для України оголошення про подальше постачання важливих засобів – броньованих машин бойової підтримки та камер для дронів. Вирішальне значення для нашої здатності протистояти агресору", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Канада запроваджує додаткові санкції проти росії за її агресію щодо України. До списку потрапили шість фізичних та 46 юридичних осіб.