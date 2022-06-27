Канада оголосила про нові санкції проти росії на підтримку України

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“Канада прагне єдності в підтримці уряду та народу України в їх боротьбі за мирне, процвітаюче та демократичне майбутнє. Ми будемо продовжувати стояти плечем до плеча з Україною в її прагненні захистити себе від російської агресії”, — сказано у заяві.

Деталі

Як повідомляється, Канада вводить обмеження щодо шести фізичних та 46 юридичних осіб, пов'язаних з російським оборонним сектором, 15 українських громадян, які підтримують російську окупацію України, та 13 осіб в урядовому та оборонному секторах та двох організацій білорусі.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо, як повідомляється, також оголосив про намір Канади ввести санкції проти “агентів дезінформації та пропаганди” та організацій, контрольованих високопоставленими російськими урядовцями, щоб протистояти дезінформації Кремля, яку він використовує, щоб спробувати виправдати свою невиправдану та неспровоковану війну в Україні.

Канада також вживе додаткових і негайних заходів щодо заборони експорту “певних передових технологій, які можуть покращити внутрішній оборонний виробничий потенціал росії”, включаючи квантові комп'ютери та передове виробниче обладнання, супутні компоненти, матеріали, програмне забезпечення та технології.

Канада також заборонила експорт у білорусь передових технологій та товарів, які можуть бути використані у виробництві зброї, а також імпорт та експорт широкого спектру предметів розкоші між Канадою та білоруссю, повідомили в уряді.

“Нарешті, в координації з Сполученими Штатами, Великобританією та Японією, прем'єр-міністр оголосив про намір Канади ввести заборону на імпорт деяких товарів золота з росії, закривши доступ до офіційних міжнародних ринків і ще більше ізолювавши росію від міжнародної фінансової системи”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо

Як повідомили раніше сьогодні в Білому домі, Група семи за підсумками саміту опублікує заяву про підтримку України, яка включатиме важливі нові зобов'язання щодо санкцій проти рф.