Канада объявила о новых санкциях против рф в поддержку Украины

Цитата

“Канада стремится к единству в поддержке правительства и народа Украины в их борьбе за мирное, процветающее и демократическое будущее. Мы будем продолжать стоять плечом к плечу с Украиной в ее стремлении защитить себя от российской агрессии”, — сказано в заявлении.

Детали

Как сообщается, Канада вводит ограничения в отношении шести физических и 46 юридических лиц, связанных с российским оборонным сектором, 15 украинских граждан, поддерживающих российскую оккупацию Украины, и 13 лиц в правительственном и оборонном секторах и двух организаций беларуси.

Премьер-министр Джастин Трюдо, как сообщается, также объявил о намерении Канады ввести санкции против “агентов дезинформации и пропаганды” и организаций, контролируемых высокопоставленными российскими правительственными чиновниками, чтобы противостоять дезинформации Кремля, которую он использует, чтобы попытаться оправдать свою неоправданную и неспровоцированную войну в Украине.

Канада также примет дополнительные и незамедлительные меры по запрету экспорта “определенных передовых технологий, которые могут улучшить внутренний оборонный производственный потенциал россии”, включая квантовые компьютеры и передовое производственное оборудование, сопутствующие компоненты, материалы, программное обеспечение и технологии.

Канада также запретила экспорт в беларусь передовых технологий и товаров, которые могут быть использованы в производстве оружия, а также импорт и экспорт широкого спектра предметов роскоши между Канадой и беларусью, сообщили в правительстве.

“Наконец, в координации с Соединенными Штатами, Великобританией и Японией, премьер-министр объявил о намерении Канады ввести запрет на импорт некоторых товаров золота из россии, закрыв доступ к официальным международным рынкам и еще больше изолировав Россию от международной финансовой системы”, — сказано в сообщении.

Напомним

Как сообщили ранее сегодня в Белом доме, Группа семи по итогам саммита опубликует заявление о поддержке Украины, которое будет включать важные новые обязательства по санкциям против рф.