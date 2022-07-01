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13:44 • 11727 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 10696 просмотра

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13:08 • 27763 просмотра

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Резников: Канада передаст для Украины камеры для ударных дронов и бронеавтомобили

Резников: Канада передаст для Украины камеры для ударных дронов и бронеавтомобили

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Канада передаст для Украины бронеавтомобили боевого обеспечения и камеры с высоким разрешением для использования на беспилотниках Bayraktar. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Министра обороны Украины Алексея Резникова.

Цитата

"Великолепные новости из Канады. Жизненно важное для Украины объявление о дальнейших поставках важных средств – бронированных машин боевой поддержки и камер для дронов. Решающее значение для нашей способности противостоять агрессору", – говорится в сообщении.

Напомним 

Канада вводит дополнительные санкции против россии за ее агрессию в отношении Украины. В список попали шесть физических и 46 юридических лиц.

Украинские Национальные Новости

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