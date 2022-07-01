Резников: Канада передаст для Украины камеры для ударных дронов и бронеавтомобили
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Канада передаст для Украины бронеавтомобили боевого обеспечения и камеры с высоким разрешением для использования на беспилотниках Bayraktar. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Министра обороны Украины Алексея Резникова.
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"Великолепные новости из Канады. Жизненно важное для Украины объявление о дальнейших поставках важных средств – бронированных машин боевой поддержки и камер для дронов. Решающее значение для нашей способности противостоять агрессору", – говорится в сообщении.
Напомним
Канада вводит дополнительные санкции против россии за ее агрессию в отношении Украины. В список попали шесть физических и 46 юридических лиц.