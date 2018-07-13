Режим Асада обстріляв північний захід Сирії: загинули діти

"Після полудня літаки режиму Асада завдали ударів по цивільних об'єктах у межах зони деескалації Іддіб, жертвами яких стали 3 дітей, поранені щонайменше 8 осіб", - повідомив глава Сил цивільного захисту Ідліб ( "Білі каски") Хадж Юсуф.



Військові літаки режиму Башара Асада завдали авіаудари по району Мухамбіль провінції Ідліб, населеним пунктам Кастун і Зейтун в провінції Хама і Кібанов в провінції Лазкійе.



За останні 3 дні в результаті авіанальотів ВПС Башара Асада загинули 10 мирних жителів, не менше 39 осіб отримали поранення.



Провінція Ідліб визнана однією з чотирьох "зон деескалації" в Сирії. Відповідна домовленість була досягнута в ході переговорів 4-5 травня 2017 року Астані.



Війська сирійського режиму за підтримки проіранських сил і ВКС РФ 20 червня почали великомасштабну наступальну операцію в підконтрольній опозиції провінції Дераа на південному заході Сирії. Жертвами атак стали понад 200 мирних жителів.

Згідно з укладеними в Астані в травні минулого року домовленостям, провінція Дераа була включена в список зон деескалації в Сирії, але через два місяці позбавлена ​​цього статусу і оголошена Росією і США "зоною безпеки". Незабаром після цього США припинили допомогу загонам опозиції в цьому районі Сирії.

За перші шість місяців 2018 року в Сирії загинули 4759 мирних жителів, в тому числі 1104 дитини та 798 жінок, йдеться в звіті Сирійської мережі з прав людини (SNHR).