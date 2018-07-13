Режим Асада обстріляв північний захід Сирії: загинули діти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. В результаті авіаатак ВВС сирійського режиму на цивільні об'єкти в зоні деескалації Ідліб на північному заході Сирії загинули 3 дитини, 8 осіб отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
"Після полудня літаки режиму Асада завдали ударів по цивільних об'єктах у межах зони деескалації Іддіб, жертвами яких стали 3 дітей, поранені щонайменше 8 осіб", - повідомив глава Сил цивільного захисту Ідліб ( "Білі каски") Хадж Юсуф.
Військові літаки режиму Башара Асада завдали авіаудари по району Мухамбіль провінції Ідліб, населеним пунктам Кастун і Зейтун в провінції Хама і Кібанов в провінції Лазкійе.
За останні 3 дні в результаті авіанальотів ВПС Башара Асада загинули 10 мирних жителів, не менше 39 осіб отримали поранення.
Провінція Ідліб визнана однією з чотирьох "зон деескалації" в Сирії. Відповідна домовленість була досягнута в ході переговорів 4-5 травня 2017 року Астані.
Війська сирійського режиму за підтримки проіранських сил і ВКС РФ 20 червня почали великомасштабну наступальну операцію в підконтрольній опозиції провінції Дераа на південному заході Сирії. Жертвами атак стали понад 200 мирних жителів.
Згідно з укладеними в Астані в травні минулого року домовленостям, провінція Дераа була включена в список зон деескалації в Сирії, але через два місяці позбавлена цього статусу і оголошена Росією і США "зоною безпеки". Незабаром після цього США припинили допомогу загонам опозиції в цьому районі Сирії.
За перші шість місяців 2018 року в Сирії загинули 4759 мирних жителів, в тому числі 1104 дитини та 798 жінок, йдеться в звіті Сирійської мережі з прав людини (SNHR).