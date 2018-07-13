Режим Асада обстрелял северо-запад Сирии: погибли дети

"После полудня самолеты режима Асада нанесли удары по гражданским объектам в пределах зоны деэскалации Иддиб, жертвами которых стали 3 детей, ранены не менее 8 человек", - сообщил глава Сил гражданской обороны Идлиба ("Белые каски") Хадж Юсуф.



Военные самолеты режима Башара Асада нанесли авиаудары по району Мухамбиль провинции Идлиб, населенным пунктам Кастун и Зейтун в провинции Хама и Кибани в провинции Лазкийе.



За последние 3 дня в результате авианалетов ВВС Башара Асада погибли 10 мирных жителей, не менее 39 человек получили ранения.



Провинция Идлиб признана одной из четырех "зон деэскалации" в Сирии. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров 4-5 мая 2017 года в Астане.



Войска сирийского режима при поддержке проиранских сил и ВКС РФ 20 июня начали крупномасштабную наступательную операцию в подконтрольной оппозиции провинции Дераа на юго-западе Сирии. Жертвами атак стали более 200 мирных жителей.

Согласно заключенным в Астане в мае прошлого года договоренностям, провинция Дераа была включена в список зон деэскалации в Сирии, но через два месяца лишена этого статуса и объявлена Россией и США "зоной безопасности". Вскоре после этого США прекратили помощь отрядам оппозиции в этом районе Сирии.

За первые шесть месяцев 2018 года в Сирии погибли 4759 мирных жителей, в том числе 1104 ребенка и 798 женщин, говорится в отчете Сирийской сети по правам человека (SNHR).